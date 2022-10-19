Путин заявил о меняющейся ситуации в сфере миграции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ситуация в мире динамично меняется, это касается и сферы миграции. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.

По его словам, сейчас возникают глобальные и региональные факты, которые влияют на миграционную сферу.

Президент добавил, что на такие изменения нужно реагировать своевременно и эффективно. Он отметил необходимость совершенствования работы "исходя из тщательного анализа новых реалий".

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил о разработке нового законопроекта, который будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания в России иностранцев. По его словам, в этой сфере ряд вопросов носят системный характер, а для их решения необходим комплексный подход. В связи с этим, отметил Медведев, необходим "всеобъемлющий законопроект".



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