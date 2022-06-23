МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в РФ

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что МВД подготовило предложения по регулированию правового положения беженцев в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Косачев выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям при Совфеде. По словам сенатора, подобная инициатива особенно важна в контексте притока людей из республик Донбасса и Украины.

Кроме того, вице-спикер СФ рассказал о новом законопроекте МВД о порядке пребывания иностранных граждан в России.

"МВД подготовило проект закона, он проходит согласование, предполагается ряд принципиально новых подходов к режимам пребывания иностранных граждан в РФ", – заявил сенатор.

Он также уточнил, что в министерстве внутренних дел предусмотрели меры противодействия нелегальной миграции.

В июне стало известно, что граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться на территории России после 17 августа даже при отсутствии оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность. Их не привлекут к административной ответственности.