Гражданам ДНР, ЛНР и Украины разрешили оставаться в РФ даже при отсутствии разрешений

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Граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться на территории России после 17 августа даже при отсутствии оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность, сообщается на сайте "МВД Медиа".

В ведомстве добавили, что таким гражданам не будет грозить привлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности, а также высылка и ограничение на въезд в РФ.

"Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России для продления срока временного пребывания на территории РФ, получения статуса беженца или временного убежища на территории РФ, оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения гражданства РФ", – приводятся в сообщении слова официального представителя министерства Ирины Волк.

Ранее сообщалось, что граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию после 17 августа в случае отсутствия оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность.

В МВД РФ отметили, что пока продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, постановки их на учет без необходимости совершения действий для их продления. Меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия временных ограничений на транспортное сообщение с другим государством.

До этого детей-сирот из Донбасса и с Украины начали принимать в гражданство РФ в упрощенном порядке. Упрощенный порядок применяется вне зависимости от того, находятся ли дети-сироты на территории России или за ее пределами.

Беженцы с Украины, из ДНР и ЛНР начали активно прибывать в РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

