В ГД предложили разрешить беженцам не сдавать паспорт по прибытии в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
С экстренно прибывающих в Россию беженцев предложено снять обязанность сдавать паспорт на хранение в органы внутренних дел. Соответствующий законопроект внес первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Согласно материалам законопроекта, предлагаемое изменение даст возможность устранить дополнительные препоны и проволочки с возвращением документа.
Автор законодательной инициативы отметил, что в настоящее время есть возможность контролировать пересечение границы временными беженцами без сдачи паспорта на хранение с помощью единой базы уполномоченных органов.
"Предлагаемая поправка относится только к временному убежищу как к наиболее массовому явлению в настоящее время", – уточняется в пояснительной записке к проекту.
Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства детьми-сиротами с Украины, а также из ЛНР и ДНР. Мера касается и детей, которые остались без попечения родителей, а также недееспособных граждан Донбасса и Украины.
С соответствующими заявлениями могут обратиться опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, Украины, ЛНР или ДНР. Кроме того, право на это имеют и руководители находящихся в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также руководители учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги.
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