Детей-сирот из Донбасса и с Украины начали принимать в гражданство РФ в упрощенном порядке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Территориальные органы МВД России начали прием детей-сирот из ЛНР, ДНР и Украины в российское гражданство в упрощенном порядке, сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Как отметили в ведомстве, упрощенный порядок применяется вне зависимости от того, находятся ли дети-сироты на территории России или за ее пределами.

Уточняется, что опекун ребенка, недееспособного лица или его попечитель, руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководитель образовательной, медицинской организации или организации, оказывающей социальные услуги, а также руководитель органа опеки и попечительства имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство.

30 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства детьми-сиротами с Украины, а также из ЛНР и ДНР. Указ касается и детей, которые остались без попечения родителей, а также недееспособных граждан Донбасса и Украины.

С соответствующими заявлениями могут обратиться опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, Украины, ЛНР или ДНР. Такое право имеют и руководители находящихся в ЛДНР, Запорожской или Херсонской областях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также руководители учреждений, оказывающих образовательные, медицинские социальные услуги.

