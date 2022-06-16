Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть РФ при отсутствии разрешений

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Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию после 17 августа в случае отсутствия оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

В министерстве отметили, что пока продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, постановки их на учет без необходимости совершения действий для их продления. Меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия временных ограничений на транспортное сообщение с другим государством.

"20 мая 2022 г. распоряжением правительства Российской Федерации № 1253-р такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии", – говорится в сообщении.

Ранее территориальные органы МВД России начали прием детей-сирот из ЛНР, ДНР и Украины в российское гражданство в упрощенном порядке. Упрощенный порядок применяется вне зависимости от того, находятся ли дети-сироты на территории России или за ее пределами.

