Песков заявил об отсутствии конкретных дат проведения референдумов в Донбассе

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О датах проведения возможных референдумов в ЛНР, ДНР и на других освобожденных территориях Украины на данный момент неизвестно. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет никакого понимания по временным рамкам", – отметил он.

Ранее Песков прокомментировал возможность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ, отметив, что их граждане самостоятельно решат свое будущее.

Уточняется, что до этого о намерении войти в состав России уже заявили власти Херсонской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, область планирует стать полноправным регионом РФ в ближайшее время.