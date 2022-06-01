ДНР, ЛНР и юг Украины сами примут решение о своем будущем – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ, отметив, что их жители сами определят свое будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств – ЛНР и ДНР – и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем", – сказал Песков.

Он выразил уверенность, что жители республик Донбасса и юга Украины примут самое лучшее для себя решение.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики, без сомнения, войдут в состав Российской Федерации.

О намерении войти в состав России уже заявили власти Херсонской области. По словам замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, регион планирует стать полноценным субъектом РФ в ближайшее время.

