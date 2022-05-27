Японию предупредили об опасности признания Южных Курил оккупированными

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Если Япония признает южные Курилы незаконно оккупированными, то это лишит Токио шансов на заключение мирного договора с Россией, считает политолог исследовательского центра Rand Corporation Джеффри Хорнунг.
"Это, наряду с отказом России от мирных переговоров с Японией в силу недружественной позиции страны, лишает ее шансов <...> на решение территориального вопроса. Япония потеряла все рычаги воздействия на Россию, которые у нее могли быть", – сказал он в беседе с изданием Diplomat.
Эксперт добавил, что на ситуацию негативно влияет решение японских властей ввести санкции против российских политических деятелей, банков и организаций, а также оказание военной помощи Киеву.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга" обозначило южную часть Курильских островов как "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией".
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России. Он отметил, что говорить о продолжении переговоров с Японией, фактически ставшей недружественной страной, сейчас затруднительно.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ не подлежит сомнению.
МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ
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