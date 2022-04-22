Эксперт объяснил роль США в обострении ситуации вокруг Южных Курил

Министерство иностранных дел Японии в своем докладе назвало Южные Курилы "незаконно оккупированными Россией территориями". Подобную формулировку дипведомство включило в официальные документы впервые с 2003 года. Разбираемся, к чему может привести обострение спора вокруг региона.



Дружить не хотят

"Незаконно оккупированными Россией" Южные Курилы названы в ежегодном докладе японского МИД "Синяя книга". В тексте на сайте внешнеполитического ведомства сказано, что конфликт вокруг этих территорий – самый большой нерешенный вопрос между странами. Там же указано, что из-за ситуации на Украине японская сторона не в том положении, чтобы делать прогнозы по дальнейшим переговорам на эту тему.

"Северные территории (так Япония называет Южные Курилы. – Прим. ред.) – это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и которые являются исконной частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией", – говорится в документе.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, из-за действий Токио вести с ними переговоры затруднительно. Песков подчеркнул, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, конечно, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно. Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации.

После начала специальной военной операции РФ на Украине отношения между Россией и Японией обострились. Токио вслед за США и Евросоюзом начал вводить санкции против нашей страны. В ответ на такие действия Россия 21 марта объявила о решении выйти из переговоров по мирному договору с Японией. Кроме того, МИД РФ запретил японцам безвизовые поездки на Южные Курилы.

"После того как Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд таких акций недружественного характера, в первую очередь речь идет о санкционном давлении, российская сторона сделала заявление о том, что приняла ответные меры", – объяснила действия Москвы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия и Япония спорят насчет островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды Хабомаи. В 1956 году была подписана Совместная декларация, по которой СССР согласен обсуждать переход к Стране восходящего солнца Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Впоследствии Токио настаивал на передаче всех островов. В 1960 году Япония и США подписали договор о военном присутствии американцев в стране. В ответ на это СССР аннулировал обязательства по Хабомаи и Шикотану. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан. Позиция Москвы по Южным Курилам основана на том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.



Токио такие действия России предсказуемо возмутили: в посольстве Японии в Москве подчеркнули, что решение РФ выйти из переговоров прискорбно и неприемлемо. Кроме того, в начале апреля Токио объявил персонами нон грата восемь российских дипломатов. Посол РФ Михаил Галузин назвал подобные действия контрпродуктивными для российско-японского диалога.

Также японские власти удалили из справочника по международному терроризму за 2021 год описание украинского националистического батальона "Азов" как "созданного неонацистскими организациями". По словам Марии Захаровой, после таких действий Токио встал в русофобские ряды. Причем таким образом, что в Азии теперь занимает первую строчку в этом направлении, добавила она.



Россия, в свою очередь, работает над развитием Курильских островов. В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках нового льготного режима для бизнеса на этих территориях уже заключены 18 соглашений на 20 миллиардов рублей. Кроме того, по словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, обсуждается создание порядка 140 инвестиционных проектов в разных отраслях. Интерес к ним есть у зарубежных инвесторов, в том числе из Китая и Индии, подчеркнул он.

Несамостоятельная политика?

Совершенно понятно, что действия Японии с Россией в значительной степени определяются отношениями США с нашей страной, сказал Москве 24 руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Нынешнее поведение Токио является продолжением гибридной войны американцев против РФ, убежден эксперт.





Дмитрий Мосяков руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН В этой связи логично обострить ситуацию и на Дальнем Востоке. Создать там проблемы и перевести ситуацию между Россией и Японией из достаточно позитивного комплекса переговорных отношений в конфликт. Это делается по указанию США, которые развязали против нас многостороннюю войну. Тут даже двух мнений быть не может.

"Сохранялись большие шансы и на продолжение переговоров, и на заключение мирного договора, и на развитие экономического сотрудничества. Но ситуация кардинально меняется. Соединенные Штаты лишний раз решили показать, насколько они могут быть влиятельными", – отметил он.

В то же время официальная формулировка о "незаконно оккупированных Россией территориях" в целом никак не отразится на внешнеполитической ситуации, считает эксперт. "Российско-японские отношения давно находятся в относительно стабильном состоянии. И говорить, что сейчас произойдет трагическое ухудшение, я бы не стал. По мере того как ситуация будет меняться, в интересах Японии изменить нынешнюю политику с Россией на позитивную риторику: возвращение к переговорам, расширение сфер контактов", – сказал специалист.

Мосяков практически исключил сценарий, при котором Токио при поддержке США мог бы попытаться решить вопрос Южных Курил военным путем: подобные действия противоречат японской конституции. "Во-первых, Япония взяла на себя обязательства не применять вооруженные силы для решения международных проблем. Во-вторых, есть положение, что Япония отказывается от ядерного оружия. Это основы современной японской внешней политики", – объяснил он.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Москвой 24 отметил, что основным соперником для Японии сейчас является не Россия, а Китай. Именно на сдерживание азиатских соседей Токио при поддержке США бросит все силы, считает он. "Китай сейчас развивается семимильными шагами. Япония же исчерпала лимит своего роста. Да, это страна с высокими технологиями, один из лидеров мировой экономики. Но расти ей дальше некуда, ресурсы ограничены, территорий мало. А рядом Китай, который быстро развивается и демонстрирует свою боеготовность", – сказал эксперт.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Поэтому я не думаю, что Япония пойдет на какие-то военные действия в отношении России. А вот уколы, в первую очередь дипломатические, в наш адрес с их стороны возможны.

Аналитик согласился, что в своей политике Япония показывает солидарность с Соединенными Штатами: уровень независимости Токио от Вашингтона крайне мал. И именно по этой причине Япония показывает агрессию и жесткость по отношению к России, резюмировал эксперт.

