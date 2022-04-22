Песков назвал Южные Курилы неотъемлемой частью России

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Говорить о продолжении переговоров с Японией, фактически ставшей недружественной России страной, сейчас затруднительно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно", – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал заявление японского МИД, назвавшего территорию Южных Курил незаконно оккупированной.

"Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации", – подчеркнул Песков.

Ранее министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга" обозначило южную часть Курильских островов как "незаконно оккупированную". В ведомстве заявили, что это "исконные территории Японии", однако признали, что из-за ситуации на Украине Япония находится не в том положении, чтобы делать прогнозы о дальнейшем ходе переговоров по вопросу принадлежности этой части островов.

Взаимоотношения РФ и Японии осложнились из-за проведения специальной военной операции на Украине. В начале апреля Япония объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов. Российский МИД сообщил, что даст соответствующий ответ.

20 апреля автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства покинул территорию дипломатической миссии России в Токио. Домой сотрудники дипведомства вылетели из аэропорта Ханэда.

Кроме того, Япония утвердила дополнительные санкции против России. В список вошли 398 человек и 28 компаний. Ограничительным мерам подверглись в том числе депутаты Госдумы, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВМФ РФ Николай Евменов и главком сухопутных войск Олег Салюков.