В Японии выразили обеспокоенность влиянием антироссийских санкций на экономику страны

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В Японии обеспокоены гипотетическим влиянием антироссийских санкций на экономику страны. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

"У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом", – цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, власти страны намерены пристально следить за развитием ситуации, в том числе правительство планирует вскоре создать экспертную группу по вопросам возобновляемых источников энергии.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны, в том числе Япония, ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

