Российские дипломаты покинули территорию посольства в Японии

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Автобус с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства покинул территорию дипломатической миссии России в Токио, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что сотрудники дипмиссии направились в аэропорт Ханэда, откуда полетят в Россию.
Посол России Михаил Галузин поблагодарил отъезжающих за самоотверженную и эффективную работу. По его словам, решение японских властей – крайне контрпродуктивный шаг для российско-японского диалога.
Ранее Япония объявила персонами нон грата восемь российских дипломатов. Российский МИД сообщил, что даст соответствующий ответ.
Также в Японии выразили обеспокоенность влиянием антироссийских санкций на экономику страны. По словам министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, власти страны намерены пристально следить за развитием ситуации, в том числе правительство планирует вскоре создать экспертную группу по вопросам возобновляемых источников энергии.
Кроме того, Япония утвердила дополнительные санкции против России. В санкционный список вошли 398 человек и 28 компаний. Ограничительным мерам подверглись в том числе депутаты Госдумы, командующий ВВС Сергей Дронов, главком ВМФ РФ Николай Евменов и главком сухопутных войск Олег Салюков.
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