МИД Японии в своем докладе обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ

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Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга" обозначило южную часть Курильских островов как "незаконно оккупированную". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.
В докладе, представленном на заседании кабинета министров страны главой МИД Японии, была включена формулировка, согласно которой южная часть Курил – это "исконные территории Японии, которые в настоящее время незаконно оккупированы Россией".
Кроме того, в докладе отмечается, что из-за ситуации на Украине Япония находится не в том положении, чтобы делать прогнозы о дальнейшем ходе переговоров по вопросу принадлежности южной части Курильских островов.
Уточняется, что официальная публикация документа ожидается в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что правительство Японии вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Так, власти вернули формулировку, что острова "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ не подлежит сомнению.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение России выйти из диалога с Японией по мирному договору относительно Курильских островов. По его словам, это решение справедливое, назревшее и исторически оправданное. Он также напомнил, что Япония ввела санкции в отношении РФ вслед за США. По его словам, таким образом Токио продемонстрировал, с кем бы согласовывался гипотетический текст мирного договора, поэтому эти переговоры больше не имеют смысла.
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