ВС РФ проводят на Курилах учения с боевыми стрельбами

09:26
Фото: mil.ru
Вооруженные силы РФ проводят на Курильских островах учения с артиллерийскими стрельбами, в маневрах принимают участие более 1 тысячи военнослужащих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
"Всего к занятиям по боевой подготовке на Курильских островах привлечено более 1 тысячи военнослужащих армейского корпуса ВВО и порядка 200 единиц военной и специальной техники", – говорится в сообщении.
Кроме того, на полигонах Лагунное и Горные Ключи пройдут тренировки с военнослужащими пулеметно-артиллерийского соединения, а артиллеристам предстоит сдать нормативы по стрельбе из противотанковых ракетных комплексов. Корректировку огня обеспечат беспилотники "Орлан-10" и "Элерон-3".
"Завершатся комплексные занятия проведением тактических учений с боевой стрельбой из самоходных артиллерийских установок, противотанковых орудий и комплексов ПТУР по неподвижным мишенным позициям, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника", – отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что правительство Японии вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Так, власти вернули формулировку, что острова "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ не подлежит сомнению.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В чем ценность Курил для России и Японии
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