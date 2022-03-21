Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы

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Россия в ответ на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года", – отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что в складывающихся обстоятельствах российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору, поскольку подписание документа о двусторонних отношениях становится невозможным из-за недружественной позиции Токио.

Еще одна ответная мера на санкции – выход России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ко всему прочему, РФ блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", – заключили в дипведомстве.

18 марта МИД Японии объявил о введении новых санкций в отношении частных лиц и компаний из России. Согласно документу, ограничительные меры затронут 15 россиян и девять организаций. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.

При этом 15 марта МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список попали 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.