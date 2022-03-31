Япония вновь начала называть Южные Курилы "незаконно оккупированными" – СМИ

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Правительство Японии вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Так, власти вернули формулировку, что острова "являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией", в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год, сообщает агентство Kyodo.

"Синяя книга" фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2021 года, формулировка возвращена в раздел про так называемые северные территории – так Япония именует южные острова Курильской гряды.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. При этом позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ не подлежит сомнению.

Ранее Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Еще одна ответная мера на санкции – выход России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. РФ также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

18 марта МИД Японии объявил о введении новых санкций в отношении частных лиц и компаний из России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.