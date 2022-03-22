Медведев прокомментировал решение РФ выйти из диалога с Японией по Курилам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение России выйти из диалога с Японией по мирному договору относительно Курильских островов. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, это решение справедливое, назревшее и исторически оправданное.

"Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт", – подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что Япония ввела санкции в отношении РФ вслед за США. По его словам, таким образом Токио продемонстрировал, с кем бы согласовывался гипотетический текст мирного договора, поэтому эти переговоры больше не имеют смысла.

Ранее Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. В МИД РФ подчеркнули, что в складывающихся обстоятельствах российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору, поскольку подписание документа о двусторонних отношениях становится невозможным из-за недружественной позиции Токио.

18 марта МИД Японии объявил о введении новых санкций в отношении частных лиц и компаний из России. Согласно документу, ограничительные меры затрагивают 15 россиян и девять организаций.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

