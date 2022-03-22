Япония назвала "неприемлемым" решение России прекратить переговоры по мирному договору

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В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора является "прискорбным и неприемлемым". Об этом сообщает "Интерфакс".

Как пояснили в дипмиссии, приостановка российской стороной работы по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах "является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей".

Ранее Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что в складывающихся обстоятельствах российская сторона не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору, поскольку подписание документа о двусторонних отношениях становится невозможным из-за недружественной позиции Токио. Еще одна ответная мера на санкции – выход России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Ко всему прочему, РФ блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

18 марта МИД Японии объявил о введении новых санкций в отношении частных лиц и компаний из России. Согласно документу, ограничительные меры затронут 15 россиян и девять организаций. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.

При этом 15 марта МИД Японии объявил о введении персональных санкций против 17 физических лиц из России. В список попали 11 депутатов Госдумы, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также бизнесмен Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.