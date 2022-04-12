Захарова прокомментировала исключение Японией "Азова" из списка неонацистских организаций

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Факт исключения Японией националистического батальона "Азов" из списка неонацистских организаций демонстрирует то, что Токио встал в русофобские ряды. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Понимать это нужно таким образом, что, к сожалению, Япония как государство встроилась в эти самые русофобские ряды. И встроилась таким образом, что на азиатских просторах занимает в данном случае первую строчку", – сказала она.

Ранее премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил об усилении санкций против России. В дополнение к объявленным 23 февраля ограничениям Япония усиливает их по некоторым направлениям.

В частности, замораживаются капиталы и активы финансовых организаций, вводится запрет на экспорт списка товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Кроме того, Япония запрещает выдачу виз частным лицам и организациям.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

