Японская компания Kyushu Electric Power откажется от угля из России в 2022 году – СМИ

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Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать уголь у РФ в 2022 году, сообщил телеканал NHK.

Как уточняется, в прошлом финансовом году, завершившимся 31 марта 2021 года, компания закупила у России около 7% от общего объема угля, требуемого для работы ее электростанций.

Ранее сообщалось, что Япония ввела новый пакет санкции против России. Ограничительные меры коснутся еще около 400 россиян и 20 организаций РФ. В санкционный список также внесли Сбербанк и Альфа-Банк. Активы этих кредитных организаций будут заморожены. Запрет вводится и на новые инвестиции в России из-за ситуации вокруг Украины и проведения военной операции РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

