Захарова объяснила позицию России по мирному договору с Японией

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Москва не может обсуждать с Токио подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях из-за недружественной позиции Японии по отношению к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"После того как Япония не просто сделала целый ряд недопустимых заявлений, но и провела целый ряд таких акций недружественного характера, в первую очередь речь идет о санкционном давлении, российская сторона сделала заявление о том, что приняла ответные меры", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что Япония пытается нанести точечный ущерб интересам РФ.

"В таких условиях и при таком подходе японского руководства говорить о выработке соответствующих документов не представляется возможным", – сказала представитель МИД.

Ранее Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Еще одна ответная мера на санкции – выход России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Ко всему прочему, РФ блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

18 марта МИД Японии объявил о введении новых санкций в отношении частных лиц и компаний из России. Согласно документу, ограничительные меры затронут 15 россиян и девять организаций. В частности, в список вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, восемь заместителей главы Минобороны России, а также производственный холдинг "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт" и Объединенная авиастроительная компания.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.