Медведев заявил о подготовке нового законопроекта о пребывании иностранцев в РФ

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В настоящее время готовится новый законопроект, который будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания в России иностранцев. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

По его словам, в этой сфере ряд вопросов носят системный характер, а для их решения необходим комплексный подход. В связи с этим, отметил Медведев, необходим "всеобъемлющий законопроект".

Он подчеркнул необходимость в оценке потребностей профильных структур в оборудовании или других материальных ресурсах. Кроме того, замглавы Совбеза выразил мнение, что нужно проработать порядок финансирования предложенных мер и определить объемы необходимых средств. Он указал, что речь также идет о курировании серьезных угроз, обусловленных текущей обстановкой.

"Поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, – это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства", – приводит слова Медведева РИА Новости.

Он добавил, что в сентябре Владимир Путин проведет большое заседание Совбеза по вопросам миграции.

Ранее сообщалось, что граждане Украины и Донбасса, проживающие в РФ, для получения российского паспорта в упрощенном порядке могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган министерства внутренних дел РФ по месту фактического проживания. В ведомстве добавили, что при необходимости получить дубликат миграционной карты можно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД РФ по месту фактического нахождения.

