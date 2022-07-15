В МВД рассказали, как жителям Украины и Донбасса получить паспорт по упрощенной схеме

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Граждане Украины и Донбасса, проживающие в РФ, для получения российского паспорта в упрощенном порядке могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган министерства внутренних дел РФ по месту фактического проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Для этого необходим минимальный пакет документов – паспорт, документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и миграционная карта", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при необходимости получить дубликат миграционной карты можно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД РФ по месту фактического нахождения.

В отдельных случаях заявителям нужно будет предоставить документы о заключении или расторжении брака, свидетельствующие о смене фамилии, имени или отчества, свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в российское гражданство.

Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. Ранее речь в указе шла лишь о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

До этого в МВД РФ сообщили, что находящиеся на территории РФ граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в стране и после 17 августа, даже если у них отсутствуют соответствующие разрешительные документы на проживание или трудовую деятельность. Гражданам указанных стран рекомендуется обращаться в органы МВД для оформления статуса беженца или временного убежища.

