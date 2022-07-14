ЕС не признает паспорта РФ, выданные украинцам по упрощенной схеме – Боррель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Евросоюз не признает выданные украинцам по упрощенной процедуре приема в гражданство паспорта РФ, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России, – это еще одно вопиющее нарушение украинского суверенитета... ЕС никогда не признает эти паспорта", – написал он в Twitter.

Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. Ранее речь в указе шла лишь о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

