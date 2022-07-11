Депутаты ГД оценили решение об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

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Подписанный Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке получения российского гражданства постоянно проживающими на Украине, в ДНР и ЛНР гражданами отражает позицию страны по отношению к простым украинским людям. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT.

Он отметил, что это решение президента подтверждает намерения Москвы защитить русских, где бы они ни были.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что указ лишь подтверждает, что Россия не бросает людей перед угрозой неонацизма. Он добавил, что неважно, в какой части Украины живут люди.

"Если они выберут путь быть вместе с Россией, а не со страной, во главе которой стоит преступный киевский режим, который действует в угоду Западу и в ущерб мирным гражданам, то наша страна поддержит этот выбор и сделает так, чтобы бюрократические моменты и прочие нюансы не стали ему помехой", – заключил Белик.

Ранее Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями ДНР, ЛНР и Украины. Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. В предыдущей редакции указа речь шла только о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

