В Херсонской области заявили, что родившиеся после 24 февраля дети получат гражданство РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат российское гражданство. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов РИА Новости.

По его словам, гражданами РФ будут регистрироваться и дети-сироты.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи человек в Херсоне подали заявления на получение гражданства России. При этом в работу приняли свыше 200 заявлений. Стремоусов тогда сказал, что желающих много.

До этого Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Указ вносит поправки в указ, предоставляющий аналогичный упрощенный порядок жителям ДНР и ЛНР.

