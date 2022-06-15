Аксенов анонсировал запуск автобусов между Крымом и Херсонской, Запорожской областями

Фото: AP Photo

Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской, Запорожской областями организуют до 1 июля. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, расписание общественного транспорта между Крымом и освобожденными территориями опубликуют до 20 июня.

"Расписание автобусов появится на сайтах правительства Крыма и военно-гражданских администраций", – говорится в телеграм-канале портала "Крым 24".

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти Запорожской области намерены через 2–3 недели запустить первый пассажирский маршрут из региона в Крым через границу. При этом он не уточнил сроки организации пассажирского железнодорожного сообщения.

