Советник главы Крыма заявил о новом статусе республики

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Крым стал транзитной территорией после возобновления грузового железнодорожного сообщения между республикой и Запорожской областью, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что транспортная блокада со стороны Украины закончилась.

Ранее сообщалось, что Крым и Запорожская область возобновили грузовое железнодорожное сообщение.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что первый состав из Мелитополя с зерном уже прибыл на полуостров, а в будущем, уверен Крючков, товарооборот между регионами будет только увеличиваться.

По его словам, на полуострове есть много товаров, которые необходимы освобожденным украинским регионам, у них же, в свою очередь, достаточно и того, что нужно Крыму.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

