Открыто автомобильное сообщение с Крымом по материку – Шойгу

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С территории России открыто автомобильное сообщение по материковой части в Крым. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров", – добавил министр.

По его словам, совместно с РЖД созданы условия для возобновления движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках протяженностью 1,2 километра. Также началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области займется Россия, на эти цели были выделены средства.

В регион уже провели оптоволоконный интернет-кабель с территории Крыма. На данный момент там могут наблюдаются перебои с мобильной связью.

