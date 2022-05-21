В Херсонскую область провели интернет с территории Крыма

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Оптоволоконный интернет-кабель провели в Херсонскую область с территории Крыма, сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в регионе.

Он уточнил, что на данный момент наблюдаются перебои с мобильной связью. В Херсонской области не работают российские операторы.

"Телевизионное вещание российских каналов осуществляется пока на имеющемся оборудовании. Но так как оно сильно устаревшее, то периодически происходят сбои, которые оперативно устраняются", – рассказал Кастюкевич ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области займется Россия, на эти цели уже были выделены средства.

До этого секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, сообщил, что Россия пришла в регион навсегда. По его словам, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.

