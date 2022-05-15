В Крыму заявили, что освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава, считает постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России", – сказал Мурадов в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что аналогичный путь воссоединения с РФ в свое время прошел Крым. В то же время политик подчеркнул, что проводить референдумы до полного прекращения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР преждевременно.
"Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа", – добавил он.
Ранее Мурадов заявил, что освобожденные южные регионы Украины станут частью России. По его словам, это решение является волей народа. Политик отметил, что многие граждане на протяжении восьми лет жили в условиях репрессий и издевательств.
До этого секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, сообщил, что Россия пришла в регион навсегда. По словам политика, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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