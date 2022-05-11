Постпред Крыма заявил, что южные регионы Украины станут частью России

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Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные регионы Украины станут частью России. По его словам, это решение является волей народа.

Мурадов отметил, что многие на протяжении восьми лет жили в условиях репрессий и издевательств.

"Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада", – сказал Мурадов РИА Новости.

Постпред Крыма добавил, что юго-восточные земли Украины всегда были русскими, где живет близкое русскоязычное население, обладающее "общим культурным кодом".

"Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона", – подчеркнул Мурадов.

Ранее секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, заявил, что Россия пришла в регион навсегда. По словам политика, власти будут совместно развивать регион, богатый историей и людьми.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

