Российская авиация поразила три командных пункта ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская военная авиация за день уничтожила три командных пункта и 52 района сосредоточения формирований Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники", – сказал он.

Также, по словам генерала, Воздушно-космические силы РФ ракетными ударами уничтожили штабы украинских формирований на территории ЛНР.

"В районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады", – пояснил Конашенков.

Также российские военные уничтожили склад боеприпасов в районе Краснопавловки Харьковской области, 27 единиц военной техники и более 300 националистов.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 в Харьковской области. Также были перехвачены 2 украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населенным пунктом Топольское в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.