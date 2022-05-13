В МО РФ сообщили о сбитом Су-27 в Харьковской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Кроме того, в воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", – сообщил он.

Также были перехвачены 2 украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населенным пунктом Топольское в Харьковской области.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты и СБУ проводят в Харьковской области карательные рейды. По его словам, боевики проверяют местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов, а также факты передачи какой-либо информации российским военнослужащим.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.