Россия согласится с позицией жителей Херсонской области – Матвиенко

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ
Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса их территории, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит", – приводит слова Матвиенко ТАСС.
Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что это будет воля жителей Херсонской области.
"Какая это будет воля, мы с ней согласимся", – добавила она.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что область не свернет с курса интеграции в состав России. Он подчеркнул, что теперь регион уже не вернется под контроль украинской власти.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о возобновлении и нарастании экономических отношений с Херсонской областью. Он добавил, что сейчас власти республики оказывают гуманитарную помощь жителям перешедшего под контроль ВС РФ региона.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Аграрии Крыма до конца года будут получать воду из Северо-Крымского канала бесплатно
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