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Экономика

06:22

В Херсонской области заявили о готовности бесплатно поставлять воду в Крым

экономикарегионы

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу являются жизненно-необходимыми для Крыма, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что никто не будет требовать за это деньги. Регион готов поставлять воду на полуостров бесплатно.

"Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области", – приводит его слова РИА Новости.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В конце февраля вода начала поступать на полуостров.

Стремоусов также сообщил, что Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России. Он подчеркнул, что теперь регион уже не вернется под контроль украинской власти.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о возобновлении и нарастании экономических отношений с Херсонской областью. Он добавил, что сейчас власти республики оказывают гуманитарную помощь жителям перешедшего под контроль ВС РФ региона.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Аграрии Крыма до конца года будут получать воду из Северо-Крымского канала бесплатно

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