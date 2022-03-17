Глава Крыма рассказал, как навсегда решить проблему дефицита воды на полуострове

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Возобновление работы Северо-Крымского канала навсегда решит проблему водоснабжения Крыма, считает глава республики Сергей Аксенов. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, сооружения канала за восемь лет простоя обветшали, однако русло будет приведено в порядок до 1 апреля текущего года.
Аксенов добавил, что возобновление работы Северо-Крымского канала позитивно скажется на развитии всех отраслей Крыма. Он также сообщил, что многие водохранилища в регионе уже заполнены даже без канала.
До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Спустя несколько дней российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал, что мешало поступлению воды из Днепра на полуостров.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов завил, что республика в перспективе впервые может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья. По его словам, это случится за счет Крымского моста, когда восстановят все транспортные магистрали и железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины.
Российские военные восстанавливают инфраструктуру Северо-Крымского канала
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