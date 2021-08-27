Вице-спикер парламента Крыма назвал главного организатора водной блокады

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В Крыму назвали главного организатора водной блокады полуострова. Об этом рассказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
По словам парламентария, речь идет о бывшем врио заместителя главы администрации президента Украины Андрее Сенченко. Как пояснил Фикс, украинский чиновник был непосредственным исполнителем и главным действующим лицом.
"Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет", – отметил спикер в беседе с РИА Новости.
Фикс уточнил, что Сенченко лично заставлял украинских предпринимателей выделять средства на перекрытие Северо-Крымского канала.
Парламентарий добавил, что рабочей группе удалось собрать материалы о причастности к перекрытию и других политиков Украины. В частности, речь идет об экс-президенте страны Петре Порошенко, а также лидерах экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) Мустафе Джемилеве и Рефате Чубарове.
Во вторник, 24 августа, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крымского полуострова со стороны Украины. По данным ведомства, после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на территории Украины, перекрыли Северо-Крымский канал, чтобы причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке на полуострове.
До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
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