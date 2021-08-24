Следственный комитет РФ возбудил дело об экоциде по факту водной блокады Крыма

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крымского полуострова со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 358 УК РФ ("Экоцид")", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на территории Украины, перекрыли Северо-Крымский канал, чтобы причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке на полуострове в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду.
"В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась. Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что из-за перекрытия водоснабжения соленость Сиваша выросла в три раза с 2014 года, а водно-болотные угодья международного значения Центральный Сиваш и Восточный Сиваш теряют свое природоохранное значение. Также эта ситуация привела к сокращению популяций практически всех видов животных, обитающих в данной местности, среди которых имеются и занесенные в Красную книгу.
"Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей", – добавили в СК.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и перечень причастных к нему лиц.
Ранее сообщалось, что первую партию пресной воды для обеспечения Крыма добыли со дна Азовского моря. В ближайшее время специалисты проведут ее исследование.
До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
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