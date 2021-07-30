Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем

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Первую партию пресной воды для обеспечения Крыма добыли со дна Азовского моря, в ближайшее время специалисты проведут ее исследование, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли и сейчас ее проверяют", – сказал он.
Хуснуллин отметил, что также успел ознакомиться с ходом работ по реконструкции местных водоводов.
"Базово прошли, показывает 20 тысяч шагов на часах, каждый объект подробно осмотрели", – уточнил вице-премьер.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что обильные осадки, вызвавшие наводнение в Керчи, Ялте, Ленинском и Бахчисарайском районах, обеспечили заполненность водохранилищ.
"Водоснабжение будет бесперебойное при выполнении всех мероприятий: бурение скважин, разведка, запуск Бештерек-Зуйского водозабора. Поэтому Крыму из-за отсутствия воды ничего не угрожает. Думаю, что все мероприятия будут реализованы в срок", – добавил Аксенов.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ разработало комплексный план по модернизации системы водоснабжения Крыма, на реализацию которого выделит около 50 миллиардов рублей.
Одним из элементов проекта стала разработка источников пресной воды под Азовским морем. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что исследования подтвердили ее наличие в доисторическом русле реки Дон.
До присоединения Крыма к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.
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