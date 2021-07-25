Кабмин выделит 307 млн руб на обеспечение надежного водоснабжения Севастополя

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому выделяются средства на формирование стабильного водоснабжения Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости.

"На обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя будет направлено дополнительно 307,3 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – уточнили в пресс-службе кабмина.

Выделенные средства потратят на установку оборудования и на защиту скважин питьевой воды. Кроме того, их соединят с сетью водоснабжения с последующей подачей воды в Севастополь.

Контроль за эффективностью расходования бюджетных средств будет осуществлять министерство обороны РФ.

Отмечается также, что параллельно будет идти работа над качеством водоснабжения Крыма. На местные скважины было выделено 222 миллиона рублей.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что выполняемые на полуострове работы снимут проблему водоснабжения на ближайшие годы. Вместе с тем власти продолжают поиск дополнительных источников воды.

Водная блокада Крыма ранее стала поводом для первой межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека. Генпрокуратура РФ указала на незаконные действия украинских властей.