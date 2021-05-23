В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными

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Позиция Киева в вопросе поставок воды в Крым является возмутительной, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что вся вода на полуострове ушла на нужды российских военных. По его словам, возобновление воды из Днепра возможно только в случае "демилитаризации и деоккупации" территории.

"Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило", – цитирует РИА Новости Молохова.

Он подчеркнул, что мнение представителей Киева по данному вопросу отражает общий уровень деградации украинской внешней политики.

"Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика", – заключил спикер.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

После воссоединения с Россией подача воды на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Из-за засушливого климата там сложился дефицит пресной воды.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство разработало комплексный план из 14 мероприятий по модернизации системы водоснабжения полуострова, в рамках которого выделит около 50 миллиардов рублей.

