Жириновский предложил перекрыть Днепр

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил перекрыть реку Днепр у ее истока в Смоленской области, чтобы заставить Киев прекратить "водную блокаду" Крыма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области", – предложил политик.

Жириновский пояснил, что для украинских властей будет достаточно лишь самой угрозы такого строительства, а реального перекрытия Днепра не потребуется.

Ранее сообщалось, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидировали. До 2024 года власти намерены увеличить объем подачи воды на полуостров и в Севастополь до 300 тысяч кубометров в сутки.