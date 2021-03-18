Хуснуллин сообщил о ликвидации дефицита воды в Крыму и Севастополе

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Острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидировали. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, специалисты пробурят еще 17 артезианских скважин на территории Севастополя. Это даст определенный объем воды, а также позволит надеяться, что курортный сезон пройдет без ограничений.

Хуснуллин отметил, что до 2024 года власти намерены увеличить объем подачи воды на полуостров и в Севастополь до 300 тысяч кубометров в сутки, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер сообщил, что до 2022 года Севастополь обеспечат мобильной связью и 4G на 100%, Крым – на 95%. Он рассказал, что в настоящее время на полуострове есть определенные проблемы со связью, на решение которых правительство выделило деньги.

