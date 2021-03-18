Хуснуллин заявил, что к 2022 году Крым обеспечат 4G на 95%

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До 2022 года Севастополь обеспечат мобильной связью и 4G на 100%, Крым – на 95%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он отметил, что в настоящее время на полуострове есть определенные проблемы со связью, на решение которых правительство выделило деньги.

"До 2022 года хотим обеспечить мобильной связью и высокоскоростным интернетом 4G не менее 95% территории Республики Крым и 100% территории Севастополя", – сказал вице-премьер на совещании с руководством регионов и правительства РФ по вопросам развития Крыма и Севастополя.

Ранее Хуснуллин сообщил о завершении строительства в Крыму двух новых водоводов. Он уточнил, что один из новых водоводов находится в Севастополе, а другой – в Симферополе.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.