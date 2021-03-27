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Политика

15:12

Кравчук назвал условие для возобновления поставок воды в Крым

политика

Фото: depositphotos/mariakarabella

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе, бывший президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что власти страны могут возобновить поставки воды в Крым только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Заявление он сделала в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, вопрос с поставками воды не входит в компетенции Украины.

"Поэтому вопрос по воде может быть отдельно рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не вообще дай воду, потому что этого хочет Россия. Но дело же не в том, чего хочет Россия. А дело в том, какие существуют правила в мире. Мы тут ничего не придумываем", – отметил Кравчук.

Он добавил, что лично не желает страданий людям. При этом подчеркнул, что Киев в случае катастрофы начнет поставки воды не сразу, а после согласования выгодных для себя условий и требований.

Ранее сообщалось, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидировали. До 2024 года власти намерены увеличить объем подачи воды на полуостров и в Севастополь до 300 тысяч кубометров в сутки.

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