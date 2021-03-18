Матвиенко назвала безрезультатной политику Киева по водной блокаде Крыма

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что действия официального Киева по прекращению подачи воды в Крым не принесут Украине успеха. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как известно, Киев полностью прекратил подачу пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. А эти поставки покрывали 85% всех потребностей в ней. Понятно, что политика давления, выкручивания рук успеха не принесет, целей не достигнет", – написала сенатор.
Матвиенко подчеркнула, что проблемы с водоснабжением будут оперативно устранены, а действия киевской власти она сравнила с "преступлениями против человечности". Спикер Совета Федерации высказала мнение, что агрессивными действиями Украина доказывает – Крым для нее лишь территория, а стремление жителей полуострова быть в составе РФ игнорируется.
Кроме того, считает Матвиенко, Киев пытается втянуть в борьбу за Крым и США, и Евросоюз, и ряд других государств.
"Акцентируя крымскую тему, Киев стремится решить двуединую задачу – отвлечь внимание граждан от плачевного положения дел внутри страны и заручиться поддержкой Вашингтона, новой администрации США. По сути, это еще одно подтверждение бессилия украинских властей, их неспособности вывести собственную страну из затянувшегося пике", – объяснила сенатор.
Ранее сообщалось, что Крым подготовит официальное обращение в ОНН в связи с водной блокадой региона. Постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов также отметил, что РФ по силам решить возникшую проблему.
7 лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации
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