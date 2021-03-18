Немецкий депутат ответил Украине на призыв помочь вернуть Крым

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал призыв посла Украины в Германии Андрея Мельника помочь Киеву вернуть Крым, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Маразм крепчает. Больше и добавить нечего", – сказал Гердт.

Ранее Мельник призвал Берлин приложить все усилия, чтобы вернуть Крым. Дипломат подчеркнул, что на Германии лежит "моральная обязанность" сыграть ключевую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Мельник также напомнил о "колониальном прошлом в Крыму" и жертвах фашистского террора среди украинцев.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что слова посла Украины в Германии о Крыме являются чушью. Он выразил уверенность, что в Берлине не знают ни одного способа вернуть Крым Украине, и никакого морального долга перед Киевом не ощущают.

Сенатор считает, что в Германии не думают серьезно о данном вопросе, о чем давно дала понять бывшему президенту Украины Петру Порошенко канцлер ФРГ Ангела Меркель.