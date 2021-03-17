Киев призвал Берлин вернуть Украине Крым

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия, чтобы вернуть Крым. Об этом Мельник заявил в статье для Berliner Zeitung.

Дипломат подчеркнул, что на Германии лежит "моральная обязанность" сыграть ключевую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов.

"Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", – отметил Мельник.

По его словам, учитывая германское "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашизма, Германия должна сделать все для возвращения полуострова в состав Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал референдум о присоединении Крыма к России в 2014 году фейковым, а также заявил, что Киев не будет отказываться от полуострова и подготовил стратегию деоккупации и реинтеграции.

Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения полуострова, запланировано на 23 августа. Киев предложил присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.